Nvidia drži 98 procenata GPU tržišta za data centre

​Nvidia je, zahvaljujući implementaciji AI funkcionalnosti u svoje proizvode drastično povećala prihode, prvenstveno jer se njihovi GPU namijenjeni data centrima smatraju industrijskim standardom. To je u jednom trenutku dovelo do globalne nestašice Nvidia GPU-ova za AI, jer su se kompanije trudile da kupe praktično sve što se u tom domenu pojavljivalo na tržištu. Prema analitičarima iz Wells Fargoa, to je dovelo do situacije da je Nvidia postala dominantan takmac na polju GPU-ova za data centre, držeći čak 98 procenata tržišta.

U sažetku iz Wells Fargo Equity Reseracha, navodi se da je Nvidia za 2024. godinu projektovala zaradu od data centar GPU-ova u iznosu između 37 i 45.7 milijardi dolara. Radi poređenja, kompanija je u svom godišnjem izvještaju za fiskalnu 2023. godinu (koja je završena u septembru 2023. godine) prijavila prihode u ovom segmentu u iznosu od 15 milijardi dolara. Drugim riječima, Nvidia očekuje rast od skoro 300 procenata u ovom segmentu, za samo godinu dana.

AMD, naravno, neće sjediti skrštenih ruku na ovakav razvoj događaja. Iako će Nvidia definitivno tokom ove godine dominirati na pomenutom tržištu, AMD će pokušati da umanji njihovu ovogodišnju dominaciju na 94 do 96 procenata, dok njihovi Instinct proizvodi polako krenu da pronalaze put do kupaca.

AMD je već objavio da su dobili zahtjeve za MI300 AI akceleratorima u vrijednosti od 3.5 milijardi dolara. Wells Fargo ima malo drugačija očekivanja - prema njima, prihodi AMD-a u segmentu GPU-ova za data centre bi sa 461 miliona dolara iz 2023. godine, mogla da porastu do 2.1 milijarde dolara tokom ove godine.

Intel trenutno gotovo da ne postoji na ovom tržištu. Iz kompanije najavljuju da će njihov Gaudi 3 akcelerator (koji još nije dostupan na tržištu), biti kompetitivan sa Nvidia H100 i AMD MI300 akceleratorima.

Jedino što je još uvijek nepoznanica kada će se on pojaviti na tržištu, prenosi "PCpress".

