Oboreni poznati sajtovi: Pala stranica britanske vlade, ne rade CNN i Amazon

BBC, Guardian, Financial Times, New York Times, Independent, Spektejtor i još neki poznati svjetski sajtovi trenutno ne mogu da se otvore, javili su mediji.

Korisnici Reddita, Twitcha, Amazona, Etsyija, Twittera, PayPala i Spotifyija takođe su prijavili probleme.

Prema prvim informacijama, radi se o kvaru na Amazon veb servisu.

Pala je i stranica britanske vlade, javlja BBC koji je u međuvremenu proradio.

twitch is down, reddit's down, twitter's acting up, big attack by the looks of things what's going on pic.twitter.com/q6sJmB5emZ