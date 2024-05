Održan treći Social Media Summit, nagrađeni najbolji influenseri

SARAJEVO - Treći Social Media Summit, koji je održan u srijedu, 29. maja u Sarajevu, okupio je regionalne lidere u društvenim mrežama koji su dali odgovore na jedno od najvažnijih pitanja našeg vremena - uticaj društvenih medija na ljude i kompanije.

Tokom Summita održane su brojne inspirativne prezentacije i paneli, koji su se dotaknuli svih važnih tema u ovoj industriji: LinkedIn magija, kako pisati objave koje plijene engagment, TikTok- inovacije kreiranja, konzumiranje i monetizacija sadržaja, Hibridne organizacije-Budućnost brendova u doba AI-a…

Regionalni lideri za društvene mreže na ovogodišnjem Summitu govorili su o aktuelnim temama vezanim za društvene mreže, ali i tome kako su one napravile veliki boom kada je u pitanju online oglašavanje. To je bila idealna prilika za sve kompanije i poslovne ljude, ali i za one koji tek planiraju ući u svijet influense marketinga, da čuju i razumiju važnost društvenih mreža, te da shvate kako ih mogu na najbolji način koristiti, ali i koji su benefiti influenser marketinga.

Emir Muratović, šef marketinga marketinške agencije Altermedia te projekt lider za "Social Media Summit", kazao je da su na jednom mjestu okupili predstavnike medija, agencija, brendove, kao i influensere, kako bi podijelili utiske i mišljenja o novim trendovima na društvenim mrežama.

"Ove godine smo doveli više eminentnih govornika iz BiH i regiona, a fokus je bio na LinkedIn platformi, ali i o trendovima na društvenim mrežama", istakao je Muratović.

Aleksandar Nikolić, direktor marketinga kompanije Tesla, koji je održao predavanje na temu korisničke podrške, kazao je da mu je drago što je imao priliku da u publici vidi jako puno mladih ljudi.

"To znači da su spremni da se edukuju i rade na sebi u vremenu digitalne trensformacije. Na mom predavanju je bilo bitno da ljudi shvate kako da razumeju svoje korisnike, kupce, njihove potrebe, kao i da odgovore na njih i zadrže te korisnike. I mi u Tesli to radimo, participiramo na vreme svaki problem, pokušavamo da predvidimo šta bi moglo da budu, eventualno, njihovi pain points, a kako bi imali spremne odgovore na vreme", kazao je Nikolić te dodao da u Tesli koriste i AI, jer, kako kaže, zaista postoji upotrebna vrednost toga, a koriste ih za kreiranje video odgovora, te za svaki upit koji im šalju korisnici.

Danijel Petrović, direktor WOW Agency iz Banjaluke, zajedno sa tiktokerom Lukom Bojanoviće Bojančetom, vodio je zanimljiv razgovor u trendi igrici "Nikad nisam".

"Nas dvojica dvadesetpetogodišnjaka, koji smo izgradili karijeru, jedan kao influenser, drugi kao menadžer, govorili smo kako zapravo ići tim putem razvoja, koliko je to jednostavno, odnosno izazovno, i šta sve donosi svaki novi dan na tom putu. U svemu je neophodna hrabrost, jer nikad ne znamo da li ćemo uspjeti ili ne, ali je najbitnije skupiti hrabrost i pokušati. Bitno je da se opustimo, bez velikih očekivanja, otvorenog srca i da slušamo sebe, jer nas okolina često neće razumjeti, niti shvatiti šta mi želimo učiniti. Čak iako ne uspijemo, suština je da naučimo iz toga nesupjeha", poručio je Petrović.

Jedan od eksperata koji je svoje znanje i iskustvo podijelio sa svim učesnicima Summita bio je Jasmin Alić, jedan od najvećih LinkedIn eksperata, koji je copywriter i strategista za Fortune 500 kompanije, te LinkedIn trener sa publikom od 200.000 pratilaca.

Generalni pokrovitelj ovog događaja bila je kompanija Telemach BH, koja nudi usluge najbržeg interneta.

Ovaj samit je okupio brojne domaće i svjetske stručnjake iz oblasti digitalnog marketinga i više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine.

Važnost ovakvog događaja prepoznala je I kompanija Telemach, koja je bila generalni pokrovitelj ovogodišnjeg Social Media Summita.

“Kao najveći investitor u digitalizaciju zemlje, zadovoljstvo nam je treću godinu zaredom biti podrška skupu ključnih aktera digitalnog marketinga i društvenih mreža iz zemlje i regije, odnosno cijele jedne industrije čije se poslovanje temelji na pouzdanom i brzom internetu, kakav pruža upravo naša kompanija. Uz pomoć vrhunskih tehnologija omogućili smo našim korisnicima da uživaju u pet puta bržem internetu u odnosu na iste pakete koji se nude na tržištu BiH. Pristupne brzine u EON paketima se kreću već od 250 Mbps pa do čak 1 Gbps na GIGA mreži. Brojne kompanije i kreatori sadržaja svoj uspjeh na društvenim mrežama gradili su oslanjajući se isključivo na našu brzu i kvalitetnu komunikacijsku infrastrukturu, što nas čini izuzetno ponosnim. Iskoristili smo ovaj događaj da razmijenimo ideje i mišljenja koje će nam pomoći da dodatno unaprijedimo tehnologije koje oblikuju budućnost komunikacije", istakao je Admir Drinić, generalni direktor Telemacha BH.

Tokom Summita dodijeljene su i nagrade Digital Cup - nagrade kompanijama i brendovima koje su se, istaknule svojim iznimnim doprinosom i postignućima u korištenju društvenih medija i realizovanja kampanja putem ovih kanala, ali i Influencer Award za najbolje influensere u BiH i regiji, koji su svojim radom i aktivnostima - koje su provodili na društvenim mrežama uticali na pozitivne promjene u društvu, promovisali vrijednosti, upoznavali nas sa brendovima, novitetima, destinacijama…

Dobitnici Digital Cup su:

Nagrada za Content marketing kampanju – Bingo d.o.o. Tuzla

Nagrada za eko kampanju - Hemofarm

Nagrada za E commerce kampanju – dm Bosna i Hercegovina

Nagrada za influenser marketing kampanju - Bingo d.o.o. Tuzla

Nagrada za inovativnu kampanju - Grand Kafa

Nagrada za integrisanu kampanju - Bingo

Nagrada za lansiranje novog proizvoda - Cedevita

Nagrada za Social media kampanju - Bingo

Nagrada za Društveno odgovornu kampanju – Telemach, Grand Kafa, Avon

Nagrada za Rebranding kampanju - Argeta

Dobitnici Influencer Awards:

Tik tok influenser godine – Mirza Demirović

Društveno najodgovorniji influencer godine – Hana Hadžiavdagić

Regionalni influenser godine - Nikola Gajić

Mama influenser godine – Zerina Suyabatamaz

Mikroinfluenser godine – Sara Kordić

Lifestyle influenser godine – Samra Menzilović

Food influenser godine - Adi Bebanić

Fitness and health influenser godine – Ana Bavrka

Comedy influenser godine – Sead Hrustanović

Fashion & beauty influenser godine - Merjem Nuhić

Najdraži izbor klijenta by Telemach – Emina Tsili

Influenser godine – Mirza Mustafagić

