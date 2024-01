OpenAI krši sopstvena pravila: Prodavnica preplavljena AI djevojkama

GPT Store, kompanije OpenAI, u svojoj ponudi lista brojne "djevojke" koje pokreće AI, a sve ovo se kosi sa kompanijinim uslovima korišćenja ove prodavnice.

OpenAI je prije nekoliko nedjelja predstavio GPT Store, čija namjena je da korisnicima nudi aplikacije kreirane pomoću kompanijine prilagođene Generative Pre-Trained Transformers (GPTs) tehnologije.

Međutim, izgleda da ne ide sve po planu, bar ne ako se gledaju uslovi korišćenja. GPT Store je preplavljen vještačkim djevojkama, koje su kreirane kako bi korisnici mogli da sa njima komuniciraju.

Ovakve "AI djevojke" su striktno zabranjene od strane OpenAI uslova korišćenja GPT Store-a, a kompanija na svom sajtu ističe i: "Takođe ne dozvoljavamo GPT-ove koji su posvećeni njegovanju romantičnog druženja ili obavljanju regulisanih aktivnosti".

Više od nedjelju dana nakon što je GPT Store objavljen, ova prodavnica je i dalje preplavljena različitim vrstama vještačkih djevojaka, od kojih neke mogu da obavljaju eksplicitnije razgovore sa korisnicima.

Za sada nije poznato šta će OpenAI zvanično uraditi kako bi se izborio sa rastom vještačkih djevojaka u svojoj novoj prodavnici.

