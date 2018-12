Oprez ako koristite ovaj servis, prevaranti vrebaju vaše podatke

Ako bindžujete serije sa Netfliksa, trebalo bi s vremena na vreme da bacite pogled na mailove koji vam pristižu, navodno upravo od Netflixa.

Naime, FTC je izdao saopštenje u kojem se upozorava na maliciozne mejlove koji izgledaju kao da su stigli od ovog servisa, te im je cilj da dođu do login informacija korisnika, te distribuiraju malver na pogođene uređaje.

Prije nekoliko mjeseci slično obavještenje je stiglo i od britanske agencije koja se bavi online prevarama, a pretpostavlja se da se radi o phishing prevarama, te da napadači, kada dođu do Netflix log in informacija, traže i druge naloge korisnika u okviru kojih je korišćena ista kombinacija mejl adrese i lozinke, pa se korisnicima preporučuje da ne koriste iste sigurnosne parametre za sve servise. Pored toga, napadači mogu i da trguju informacijama do kojih dođu, a koje su u vezi sa servisima kao što su Netflix ili Spotify.

Za sada se kao sigurnosna mjera preporučuje resetovanje Netflix lozinke, a sve sumnjive mejlove trebalo bi proslijediti na phishing@netflix.com