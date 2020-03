Osigurajte Gmail nalog u 4 laka koraka

Vaš Gmail povezan je sa velikim brojem ostalih naloga, bilo da ga koristite samo za društvene mreže ili i za mnogo bitnije stvari, poput bankovnog računa ili nečeg sličnog. Zbog toga je veoma važno da učinite sve što je u vašoj moći kako biste ga učinili bezbjednim.

1. Koristite jaču lozinku

Svi mi imamo jednu ili dvije lozinke koje koristimo za sve svoje naloge. To je donekle i razumljivo, s obizirom na to da, šta god na internetu želeli da uradimo, stranica nam traži da se registrujemo.

Ipak, baš je ponavljanje iste lozinke svuda ono što vaše naloge čini ranjivijim. Dovoljno je da neko “provali” u jedan vaš nalog, vidi lozinku i onda može da je koristi i na svim ostalim mjestima na kojima ste je stavili kao zaštitu.

Zato je pravo vrijeme da ojačate svoju lozinku. Najbolje bi bilo da za svaki nalog koji imate koristite jedinstvene, dugačke ili automatski generisane lozinke. Pošto ih je teško pamtiti, možda biste mogli da probate neku od “Password manager” aplikacija.

Da promijenite lozinku na Gmail nalogu:

Security -> Signing in to Google -> Password -> Ukucajte staru, pa novu lozinku -> Change

2. Two-step verification

Kada ova opcija nije aktivirana, dovoljno je da neko zna samo vašu lozinku i onda može da pristupi svemu što je povezano sa vašim Google nalogom.

Kada uključite ovu opciju, tada je, pored ukucavanja lozinke, potrebno i da potvrdite pristup korišćenjem koda koji se šalje na vaš broj telefona.

Da podesite verifikaciju u dva koraka:

Gmail -> 2-step verification -> Odaberite način na koji želite da potvrđujete pristup nalogu

3. Provjerite rezervni e-mail i broj telefona

Vjerovatno ste odavno registrovali svoj Gmail nalog.

Samim tim, lako može da se desi i da ste promijenili broj telefona ili e-mail adresu koje su tamo navedene kao rezerva, u slučaju da imate problema sa pristupanjem nalogu.

Pametno je da provjerite još jednom ove podatke i da ih ažurirate, jer će baš taj broj telefona ili e-mail adresu Google da koristi u slučaju da je neophodno da potvrdi vaš identitet.

Ove podatke možete da ažurirate u odjeljcima Recovery phone, Recovery e-mail i Security question.

4. Provjeravajte aktivnosti svog naloga

Kako biste bili sigurni da niko nije pristupio vašem nalogu bez vašeg znanja, najbolje bi bilo da provjerite svoju aktivnost.

To možete da učinite ako uđete u Accont -> Last account activity -> Details

Ovdje možete da vidite kada je, i sa kojih uređaja, pristupljeno vašem Google nalogu.

Ako vidite bilo kakvu sumnjivu aktivnost, idite na Sign out of all other Gmail web sessions, kako biste se odjavili sa svih uređaja na kojima ste trenutno prijavljeni.

Takođe, promijenite i lozinku, za svaki slučaj, piše Cnet.