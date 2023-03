Osnivač Twittera sada ima novu društvenu mrežu

Osnivač i bivši izvršni direktor Twittera je pokrenuo novu društvenu mrežu.

Džek Dorsi je poznat ljubiteljima društvenih medija kao čovjek koji je osnovao Twitter, a bio je i izvršni direktor ove platforme.

Njegov najnoviji projekat je sveža društvena mreža pod nazivom Bluesky. Cilj ove mreže je da se korisnicima omogući da izgrade zajedničku i otvorenu platformu društvenih medija.

Trenutno, aplikacija radi na sistemu pozivnica i u fazi je beta testiranja. Pored toga, prisutna je u Apple App Storeu.

Bluesky je svoje prve korake započeo još 2019. godine, kada je zamišljen kao decentralizovana društvena mreža i produžetak Twittera, ali je kasnije odlučeno da bude samostalan servis.

Bluesky ima korisnički interfejs koji je sličan Twitterovom, uz opciju dodavanja 256 znakova kao i fotografija.

