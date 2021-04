Otežan rad Twittera

Korisnici društvene mreže Twitter širom svijeta prijavljuju da ne mogu da objave ništa.

Nakon što je više hiljada korisnika prijavilo da ima probleme s platformom u Twitteru su potvrdili da određeni broj korisnika ne može da objavljuje sadržaj.

"Radovi na uklanjanju smetnji koje su izazvale ovakvu situaciju su u toku", navodi se na nalogu Twitter Support.

(RTS)

Tweets may not be loading for some of you. We’re working on fixing a problem and you’ll be back on the timeline soon.