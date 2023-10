Otvorena konferencija "TechHosted by Lanaco": Tri dana diskusije o najnaprednijim tehnologijama

BANJALUKA - U organizaciji kompanije "Lanaco" danas je u Banjaluci otvorena najveća regionalna multivendorska konferencija "TechHosted by Lanaco", koja se održava devetu godinu zaredom.

Ove godine konferencija se održava pod sloganom "Tech-sperience the moment", a trajaće do petka, 13. oktobra.

Na predavanjima, panel diskusijama i radionicama u naredna tri dana, predstavnici globalnih kompanija i keynote govornici pružiće svim učesnicima tehnička i iskustvena znanja i predstaviti najnaprednija rješenja, alate i tehnologije koji mogu uticati na to kojom brzinom napredujete kao organizacija i krećete se ka željenom uspjehu.

Dragan Ninić, menadžer sektora za razvoj poslovanja kompanije "Lanaco", rekao je da živimo u vremenu koje definišu donedavno nezamislive perspektive.

"Sa jedne strane, to je pogled u život kroz četiri ekrana, dok je sa druge paralelnom montažom jasno definisan format u video-sekvencama od 10 sekundi do tri minuta, odnosno tekst sa konačnim brojem karaktera. Postavlja se pitanje: Šta ćemo sad? Kao i u svakoj potencijalnoj postavci stvarni broj mogućih odgovora direktno određen kreativnošću onih koji pokušavaju da ih pruže. Koliko god se trudili da se odredimo prema ovom pitanju, jedno je sigurno, a to je da je tehnologija zavrtjela točak velikog globalnog ruleta u kome dolazi za mnoge neočekivano povećanje brzine okretanja tog točka, koje nas sve zajedno može dovesti do budućnosti koju nismo baš tako zamišljali", istakao je Ninić.

Prema njegovim riječima, zbog budućnosti za koju želimo da bude ona prava i da buduće generacije pronađu sebe i prilagode se potrebama vremena, neophodno je otvoreno razgovarati, prezentovati, najavljivati, objašnjavati i najviše pokušavati da se prepoznaju izazovi digitalnih inovacija sa ciljem odbrane civilizacije kakvu poznajemo.

"Sagledavanje budućnosti je najveća vrijednost ove konferencije i njena suština", kazao je Ninić.

Ned Lomigora, osnivač i izvršni partner u "Falcon Venture Partnersu" u SAD i predavač na ovoj konferenciji, istakao je da je jedna od najvećih stvari danas u IT in-dustriji u jugoistočnoj Evropi tranzicija od spoljnih saradnika do razvoja proizvoda.

"U sljedećih nekoliko godina ćemo vidjeti još više tranzicija, ljudi će početi da osnivaju nove startap kompanije i, prema mom mišljenju, njihovi proizvodi će biti ciljno namijenjeni za tržište zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država", kazao je, između ostalog, Lomigora.

Lomigora je na predavanju istakao da najviše aktivnih startapa u jugoistočnoj Evropi ima Slovenija sa 450+.

"Slijedi Crna Gora sa 320+, pa Bugarska 230+, Hrvatska 220+, Grčka 170+, Ru-munija 150+, Srbija 120+, Sjeverna Makedonija 80+, te BiH i Albanija 70+", naveo je Lomigora.

Na pitanje kakva je budućnost startapa u BiH, Lomigora odgovara da, ako gledamo cijelu regiju kao cjelinu, BiH ima najmanje startapa.

"Najveći razlog što Srbija i Hrvatska imaju više startapa od BiH jesu grantovi za startape iz Evropske unije. Mnogo je novca iz EU došlo za startape za ove države. Ove države su bile u mogućnosti da konkurišu za ova sredstva, ali se sada situacija mijenja i počinju se finansirati i kompanije iz BiH. Moj fond 'Falcon Venture Partners', investira u Jugoistočnu Evropu i Bosna i Hercegovina je jedan od primarnih ciljeva, jer vidimo veliki potencijal na ovom tržištu", naveo je Lomigora.

Do sada je na "TechHostedu" predstavljeno ukupno 164 predavača, među kojima su predavači sa iskustvom učestvovanja na poznatim svjetskim konferencijama, kao i eksperti iz najvećih IT kompanija.

