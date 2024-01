Otvorena prodavnica u kojoj mogu da se kupuju četbotovi

OpenAI pokreće prodavnicu koja će nuditi četbotove i aplikacije, zasnovane na vještačkoj inteligenciji.

Kalifornijska kompanija OpenAI pokrenula je prodavnicu specijalizovanih četbotova na bazi vještačke inteligencije (AI), nazvanu GPT Store, koja nudi širok spektar aplikacija baziranih na naprednim AI modelima poput GPT-4 i DALL-E 3.

Četbotovi su raspoređeni po kategorijama kao što su životni stil, pisanje, istraživanje, programiranje i obrazovanje, prenosi portal Tech Crunch.

Prodavnica je dostupna pretplatnicima premijum programa kompanije OpenAI, kao što su ChatGPT Plus, ChatGPT Enterprise ili ChatGPT Team.

Korisnici koji nemaju programerske vještine mogu da razvijaju sopstvene AI četbotove uz pomoć alata GPT Builder, tako da i laici mogu da naprave sopstvene inovativne aplikacije.

Da bi četbot bio postavljen u GPT Store prodavnici, potrebno je da prođe kroz proces verifikacije i pregleda koji sprovodi OpenAI.

Programeri za sada ne mogu da naplaćuju korišćenje svojih četbotova, ali OpenAI planira da u prvom kvartalu uvede program monetizacije koji će im omogućiti da dobijaju naknadu za svoj rad.

the GPT store is live!https://t.co/AKg1mjlvo2 fun speculation last night about which GPTs will be doing the best by the end of today.