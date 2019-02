Ova igra je sakupila milion igrača osam sati nakon lansiranja

Iako nije postojala nikakva reklamna kampanja, a o igri se slučajno saznalo par dana pred iznenadni izlazak, Apex Legends je uspio da za jako kratko vrijeme sakupi ogroman broj igrača.

Tako je objavljeno da je cifra od milion jedinstvenih igrača premašena za svega osam sati, što je stvarno impresivno za ovaj spin-off smješten u Titanfall univerzumu.

Jedan od razloga za nagli skok broja igrača odmah nakon lansiranja leži u tome što je gomila "strimera" odmah krenula da igra Apex Legends, kao što su DrDisrespect, Shroud, pa čak i Ninja, zaštitno lice Fortnite-a.

I’m so overwhelmed right now, @PlayApex broke a million unique players in under 8 hours. Thank you so much for showing up and being part of this with @Respawn you are amazing!! pic.twitter.com/lvNgfwwKhl