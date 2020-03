Ove lažne vijesti u potpunosti izgledaju kao prave

Novi internet sajt NotRealNews.net koristi vještačku inteligenciju za kreiranje sadržaja koji liče na vijesti, ali koga zapravo čine lažne priče koje obiluju dezinformacijama.

Iza projekta stoji kompanija Big Bird, a ideja je da se pokaže koliko su algoritmi zapravo dobri u kreiranju tekstova, kao i od kolike bi pomoći mogli da budu novinarima u budućnosti, piše Futurism.

Uprkos tome što ime sajta ukazuje da sadržaji ne nude tačne informacije, tekstovi djeluju uvjerljivo, i nisu označeni kao lažne vijesti.

Tako bi nepažljivi čitaoci ponuđene tekstove i dalje mogli da interpretiraju kao istinu, a portal nudi kako političke, tako i naučne, te teme iz kulture, prenosi PC Press.

Osim očiglednih i zanimljivih grešaka (nelogičnosti) u naslovima (kao što su Iran’s Stock Market: ‘There’s a Market’” ili “In wake of death of British soldier, thousands as for plastic-free pubs”) tekstovi djeluju vjerodostojno, a većina se i zasniva na pričama koje su se stvarno dogodile, ali ne na način ih predstavlja nudi NotRealNews.net.