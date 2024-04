Ove riječi nikada ne biste trebali guglati, slike vam neće lako izaći iz glave

Google je svakako praktično rješenje za pretragu sadržaja. Bilo da trebate guglati gdje ste već vidjeli tog glumca ili pokušavate pronaći željeni proizvod, Google je uvijek tu da nam pomogne.

Iako se ljudi danas ne libe pretraživati sve i svašta, postoje neke riječi kojih se treba dobro kloniti stavljanja u pretraživač.

Redovni korisnici Googlea će naravno koristiti Google slike. Nažalost, ondje ima nekih slika koje je bolje prepustiti mašti.

Ponekad Google ne dolazi s upozorenjima o prikazivanju, pa smatrajte ovo svojim prijateljskim podsjetnikom, te riječi stvarno nisu vrijedne Google pretraživanja.

Postoji pet riječi koje želite imati na umu, a sve vam dižu želudac, a prikupljene su u prošlogodišnjem izvješću It's Gone Viral.

Nije iznenađujuće da su mnogi od njih povezani sa zdravljem, jer niko odmah ne ode ljekaru, već se prvo obratimo Googleu. Uz to, važno je upamtiti da se, ako ste zabrinuti za svoje zdravlje, posavjetujte s ljekarom, umjesto da tražite odgovore na Googleu ili Redditu.

U svakom slučaju, pređimo na riječi koje su ovdje u centru pažnje.

Larve

Prva riječ koju toplo preporučujemo da ne guglate je Larve. Imenica, koja je prema enciklopediji opisana kao ''naziv za jedan od prelaznih oblika od jaja do odraslog stadija kod životinja koje prolaze kroz proces preobrazbe 'aktivni nezreli oblik insekta'', zvuči kao nevina pretraga.

Morate ipak znati da postoji faktor rizika pretraživanja, a on je da biste mogli naići na zdravstveno stanje istog naziva. Ono bi vas moglo odvesti do prikaza larvi parazita nastanjenih u usnoj šupljini domaćina, a to je slika koju je teško zaboraviti.

Zato bolje izbjegavati ovu riječ ili dodatno suziti pretragu.

Degloving

Sljedeće na zabranjenom popisu je Degloving. To je nešto što ćete svakako htjeti izbjeći, posebno zbog slika koje vam nikada neće izaći iz glave.

Degloving je takođe poznat kao avulzija, a riječ je o povredi koja se ''događa se kada je veliki komad vaše kože zajedno sa slojem mekog tkiva tačno ispod njega djelimično ili potpuno otrgnut od vaših mišića i vezivnog tkiva''.

Definitivno neugodno iskustvo koja je užasno vidjeti.

Krokodil

Ova sljedeća riječ ima različita značenja na drugim jezicima, iako se ona o kojoj se raspravlja u izvještaju "It's Gone Viral" odnosi na drogu. Izvještaj časopisa "Time" iz 2013. nazvao ju je ''Najsmrtonosnijom drogom na svijetu'', što govori koliko je zapravo opasna, piše "Folder".

Sve je počelo tako što su ljekari u Rusiji otkrili ''čudne rane'' na mnogim ovisnicima o drogama. Kasnije je otkriveno da su ubrizgavali novu drogu poznatu kao ''Krokodil'', čije su posljedice opisane kao ''droga koja jede meso poput zombija''.

Fournier

Čovjek bi pomislio da ovo ne bi bilo loše pretražiti, pogotovo ako ste ljubitelj sporta. Fournier je popularno francusko prezime, no ono ima skriveno značenje. Fournier se takođe može odnositi na ''akutnu nehroničnu infekciju'' genitalnog područja. Nešto što definitivno ne želite vidjeti.

Mnoge riječi mogle bi se uvrstiti u ovu kategoriju zabrane, ali ovo su neke od najčešćih riječi s izvještaja.

Pretrage ovih pojmova definitivno treba izbjeći jer posljedice mogu biti katastrofalne za vaše dalje gledanje svijeta. Google treba koristiti odgovorno i pripaziti da ne naiđemo na neku neželjenu fotografiju koju nikada nećemo moći izbrisati iz glave.

