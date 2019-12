Ovo je najpopularniji tvit 2019. godine

Priča o jajetu koje je prevalilo dalek i naporan put od stock fotografije do Instagram hita jedna je od tačaka koje su obiljležile 2019. godinu, budući da je jajoliki objekat oborio sve rekorde i pobijedio sve influensere.

Jaje je, na kraju, oborilo i Twitter rekorde, o čemu se saznalo iz godišnjeg izvještaja u kojem stoji da je “World Record Egg” jedan od najviše djeljenih postova na platformi. Na listi su još i, kao što je to na internetu obično slučaj, slatke životinjice na čelu sa patkama i mačkama, viralni mimovi, ali i Game of Thrones scene iz finalne sezone.

Serija Stranger Things se našla na drugom mjestu kada su TV sadržaji u pitanju, a slijede je The Simpsons i La Casa de Papel. The Avengers: Endgame vodi kada su filmske teme u pitanju, a prate ga Toy Story 4, Joker i Spider-Man: Far From Home, dok su najpopularniji muzičari K-Pop bend BTS, Ariana Grande, Drake, Rihanna i Cardi B.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!) We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI