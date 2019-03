Ovo je prva fotka ikad objavljena na Instagramu

Znate li kako je izgledala prva fotografija ikad objavljena na Instagramu?

Objavio ju je jedan od suosnivača Instagrama Kevin Sistrom 10. jula 2010. godine i na njoj se nalaze stopalo njegove supruge Nilol i njihov psić. Fotografija je nastala u blizini jednog štanda s tacosima u Meksiku.

"Test", napisao je Kevin u opisu fotografije koja danas ima nešto više od 104 hiljade lajkova. "Da sam znao da će to biti prva fotografija na Instagramu kakav je on danas, malo više bih potrudio", rekao je jednom prilikom Kevin.

Fotografiju je provukao kroz filtar naziva X-PRO2.

Prve fotografije na toj društvenoj mreži prisjetili su se iz Instagrama 13. marta povodom 30. rođendana World Wide Weba.

In 2010, the very first Instagram photo ever was taken by co-founder Kevin Systrom. It features this very cute dog (with a cameo by his wife's foot) near a taco stand in Mexico. #Web30⁠ ⁠ #ForTheWeb⁠ ⁠ https://t.co/HfKFQtVw3v