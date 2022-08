Ovo je prvi video objavljen na Youtube

Da li ste znali kako su osnivači Youtube došli na ideju o kreiranju ovog servisa? Jedan od njih, Karim Jawed, nije mogao da nađe video sa Super Bol incidenta iz 2004. godine kada je Dženet Džekson imala "grešku sa garderobom". Kako nije mogao lako da nađe taj klip dobio je ideju o sajtu za dijeljenje video sadržaja. Druga dva osnivača su imala ideju da Youtube bude ustvari sajt za upoznavanje predstavljajući video verziju tada popularnog sajta Hot on Not.

Prvi video koji je izašao na ovoj platformi se zvao "Me at the zoo" ili u prevodu "Ja u zološkom vrtu". On je trajao 18 sekundi, a na njemu je bio jedan od osnivača koji je posjetio zoološki vrt. Danas ima više od 240 miliona pregleda, a objavljen je u 28. aprila 2005. godine.

Osnivači nisu ni slutili da će platforma doživjeti toliki uspjeh. Muzička industrija je prvobitno bila protiv ovog servisa jer su u njemu vidjeli konkurenciju. Ipak, ubrzo su shvatili značaj ovog servisa pa je ubrzo pao i dogovor o saradnji. Značajan trenutak je i kupovina servisa od strane Google za 1,65 milijardi dolara.

Na Youtube mnogi ljudi danas zarađuju novac za život. Influenseri stavljaju snimke i promovišu se, dok recimo pjevači takođe koriste ovu platformu da plasiraju svoje nove pjesme.

