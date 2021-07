Pale stranice poznatih firmi PlayStation, Airbnb, UPS

Mnogobrojne popularne internet stranice danas su bile nedostupne zbog globalnog pada internet servisa, javio je BBC.

Korisnici koji su pokušali da uđu u neke od stranica dobili su poruku o DNS greškama, što znači da nisu mogli doći do stranica.

Među pogođenim stranicama su PlayStation, Airbnb, UPS, HSBC banka i British Airways.

Popularan pružilac DNS usluga, Akamai u međuvremenu je objavio da je problem riješen i da servis sada ponovno normalno funkcioniše.

DownDetektor, platforma za praćenje pada sistema na internetu, izvijestio je o hiljadama problema korisnika na više desetina platformi. Među pogođenim stranicama su stranice banaka Berkleys, Lloyds, TSB i Halifax, stranice za igre poput Stim, Call of Duty i EA i striming usluge televizija Kanal 4 i ITV.

Akamai is experiencing a service disruption. We are actively investigating the issue and will provide an update in 30 minutes.