Pali Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook se oglasio na Twitteru

Facebook, WhatsApp i Instagram su pali i trenutno su nedostupni.

Riječ je o servisima pod okriljem Facebooka koji su, prema prvim informacijama, pali u cijelom svijetu.

Pao je i Facebook Messenger.

Velik broj prijava nedostupnosti Facebooka vidi se i na stranici downdetector.com te na drugim sličnim stranicama.

Problemi s pristupom su krenuli nešto nakon 17 sati, ali oko 17.40 Facebookovi servisi su potpuno pali.

Zasad se ne zna što je uzrok pada.

Nešto prije 18.30 Facebook se oglasio - na Twitteru.

"Svjesni smo da neki ljudi imaju problema s pristupom našim aplikacijama i proizvodima. Radimo na tome da vratimo stvari u normalu što je prije moguće i izvinjavamo se za bilo kakve neugodnosti", poručili su s Facebooka.

(Index.hr)

