Pao Instagram

Ukoliko ste pokušali da pokrenete Instagram aplikaciju, sigurno ste primijetili da imate problema sa News feed-om.

Korisnici ove popularne aplikacije nisu u mogućnosti da vide najnovije objave, a do sada je stiglo preko 6.000 prijava da aplikacija ne radi, a taj broj se brzo uvećava. Sajt koji prati prijave bilježi da su najviše pogođene Evropa i Sjeverna Amerika.

Iz kompanije se još uvijek nisu oglasili povodom problema koji od jutros ima veliki broj korisnika. Ukoliko ste i vi pogođeni ovom blokadom, budite strpljivi jer će problem sigurno vrlo brzo biti riješen.

Mnogi komentari korisnika vezani su i za nedavnu promjenu vlasništva, pa se povela debata da li trenutni problem ima veze sa reorganizacijom i da li to nova uprava sprema neke novitete čije uvođenje blokira upotrebu aplikacije.

Is it me or is Instagram down and ruining my life haha