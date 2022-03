Pao TikTok: Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme ove mreže

​Najbrže rastuća platforma koja na sebi okuplja milione mladih, TikTok, danas je doživjela prekid u radu, usljed čega su se oglasili korisnici širom svijeta.

Prema sajtu "Dovn Detector", koji prati takve probleme, bilo je skoro 2.000 izvještaja o problemima.

Kako se navodi, problemi su započeli oko 11:30 časova.

Tik Tokeri su počeli da panično prijavljuju pad mreže na Twitteru.

"U redu, TikTok ne radi u slučaju da se neko pita da li se to samo njemu dešava! Srećom, ovdje imamo naš Twitter svijet", samo je jedan od komentara TikTokera.

Ok so TikTok is down in case anyone was wondering if it’s just them! Thankfully we have our Twitter world here