Sajt i mobilna aplikacija X Ilona Maska (bivši Twitter) trenutno ne rade. Korisnici i dalje mogu da otvore uslugu, ali se suočavaju sa porukom "welcome to your timeline", umjesto uobičajenog feed-a objava.

Korisnicima ne izlaze postovi - umjesto toga dočekuje ih prazna bijela pozadina.

Hiljade prijava je podneseno na DownDetector, a korisnici u Srbiji takođe imaju problem sa Twitterom, prenosi Rojters, navodi Mondo.rs.

