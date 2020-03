Pao legendarni sajt za torente

Popularni sajt za torente Pirate Bay je nedostupan već više od dvije nedjelje. Kako piše "TorrentFreak", u pitanju je tehnički problem, a ne zna se kada će da bude riješen.

Međutim, to možda ima i dobru stranu.

Kako kažu iz "Pirate Bay", činjenicu da je sajt "pao" širom svijeta koriste da napišu neke nove linije koda i da ga učine još boljim.

Ova informacija, vjerovatno, pruža priliku da odahnu svima onima koji su se uplašili da bi ovo mogao da bude posljednji ekser u kovčegu iznenađujuće otpornog izvora torenta.

Nejasno je šta se tačno mijenja u osnovnom kodu. Međutim, čini se da će stabilnost biti jedan od ključnih prioriteta, pogotovo jer se čini da sajt sve češće pada.

Pirate Bay is down, so its creators are using the time to make changes https://t.co/ITBrvlEELq pic.twitter.com/Dn1TOuXGih