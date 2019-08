Pet trikova za Facebook za koje vjerovatno ne znate

Za nas koji je svakodnevno koristimo najveća društvena mreža svijeta ne krije puno tajni.

Ipak, uvijek se nađe pokoji koristan i praktičan trik za koji još nismo čuli. Pa, pogledajmo.

Provjerite koliko vremena "visite" na Facebooku

Facebook ima aplikaciju pomoću koje možete provjeriti koliko vremena trošite na njega. Na smartfonu u Facebookovoj aplikaciji izaberite meni s tri crtice u gornjem desnom uglu, skrolajte do Settings & Privacy i kucnite na Your time on Facebook.

Prikazaće vam, između ostalog, grafikon korištenja tokom prošle nedjelje, zajedno s prosječnim vremenom korištenja.

Ograničite vrijeme koje provodite na Facebooku

Šta ako ste ustanovili da apsolutno previše vremena gubite na najveću društvenu mrežu svijeta? Pa, više je načina kako to možete ograničiti.

U samom Facebooku možete namjestiti podsjetnik koji će vas upozoriti ukoliko pretjerate. Naći ćete ga ako u Facebookovoj aplikaciji otvorite meni klikom na tri crtice u gornjem desnom uglu, skrolajte do Settings & Privacy i izaberite Your time on Facebook.

Opcije Digital Wellbeing (Android) ili Screen Time (iOS) omogućavaju postavljanje vremenskih ograničenja za korištenje određenih aplikacija, pa tako i Facebooka.

Pronađite sve fotografije koje ste ikad lajkali, vi i vaši prijatelji

Kliknite na pretraživač pri vrhu i ukucajte Photos Liked by, nakon čega upišite ili me (ako želite fotografije koje ste vi lajkali) ili ime prijatelja.

Isključite prikaz oznake Seen u Facebook Messages

Dok četujete s nekim na Facebooku vjerovatno ste primijetili kako vam ta društvena mreža prikaže kad je neko vidio vašu zadnju poruku. To može da bude korisno, ali ponekad baš i nije zgodno kad sagovornik zna da ste vidjeli šta je napisao, a niste (odmah) odgovorili.

Prikaz te oznake možete isključiti pomoću proširenja (ekstenzije) za web pregledač Chrome Unseen for Facebook. Nakon što ju instalirate kliknite na sličicu u alatnoj traci vašeg web pregledača kako biste provjerili da li je uključena. I to je to.

Utišajte prijatelje koji objavljuju prečesto

Vjerovatno svi među kontaktima na Facebooku imamo ponekog ko je sklonda objavljuje mali milion postova dnevno, bilo za tim potrebe ili ne. Ne želite obrisati tu osobu sa liste prijatelja, ali bi vam dobro došlo kada bi barem malo smanjio doživljaj u "News Feedu"?

Možete probati da razgovarate s njim (i rizikujete neugodnu situaciju) ili posegnuti za tehnološkim rješenjem koje vam Facebook nudi. U gornjem desnom uglu neke od novijih objava vašeg upornog prijatelja kliknite na tri tačkice.

Dobićete popis opcija koje su vam na raspolaganju. Ako želite samo da se odmorite na neko vrijeme odaberite Snooze [korisničko ime] for 30 days, a ako vam je prekipjelo i želite u potpunosti da ga utišate, odaberite Hide post ili Unfollow [korisničko ime].

