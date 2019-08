PewDiePie prvi YouTuber sa 100 miliona pretplatnika

​U današnje vrijeme tehnologija je otvorila razna vrata kada je karijera u pitanju. Ljudi više nisu ograničeni na tradicionalne poslove te danas mogu da se rade poslovi na Internetu od kojih mogu da se zarade milioni.

PewDiePie je ime koje je mnogima poznato, a kako je YouTube saopštio, uspio je da sakupi 100 miliona pretplatnika.

To je omogućilo PewDiePie-u da postane prvi individualni YouTuber koji je dostigao tu cifru. Treba istaknuti tu razliku jer, došlo je do male „borbe“ između pretplatnika PewDiePie i YouTube kanala T-Series.

U slučaju da niste upoznati, T-serija je YouTube kanal specijalizovan za indijsku muziku, koji trenutno broji 109 miliona pretplatnika, što je očito više od PewDiePie-a, ali što se tiče pojedinačnih YouTuber-a, PewDiePie je prvi koji je dostigao 100 miliona pretplatnika.

YouTube je sastavio kratku čestitku koja prikazuje napredak karijere PewDiePie-a tokom godina, od momenta kada je objavio svoj prvi video snimak na YouTube-u 2010. godine.

