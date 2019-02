Pilot koji je crtao po nebu

​Crtanje uz pomoć različitih aplikacija koje prate kretanje korisnika polako postaje trend, a poslednji slučaj predstavlja akcija jednog australijskog pilota čije je kretanje zabeležio Flight Radar tokom jednog probnog leta.

Naime, na nebu iznad Australije, nedaleko od grada Adelaide, pomenuti pilot je dobio zadatak da izvede poduži probni let, kako bi isprobao novi motor aviona Diamond DA-40 Diamond Star. Budući da plan leta nije bio naročito uzbudljiv, pilot je u borbi protiv dosade stvar uzeo u svoje ruke. Tako je kretanje letelice usmerio tako da iscrtava određene oblike, od kojih prva dva spadaju u kategoriju nepristojnih, da bi nakon tri sata leta na nebu napisao i poruku da mu je dosadno – „I’m bored“.

ICYMI: Pilot writes I'm bored (among other things) in their flight path over SA https://t.co/1En8yZUt7V pic.twitter.com/Ufy5srM4ry