Planinari upozoravaju: Google Maps šalje ljude u provaliju

Škotska planinarska grupa uputila je kritike Google nakon što su navodno otkrili da sugeriše "potencijalno fatalne" rute uz planine – pa čak i direktno preko litica.

"The John Muir Trust", škotska dobrotvorna organizacija za zaštitu planina, tvrdi da su rute koje Google Maps preporučuje do Ben Nevis-a (najviše planine u Škotskoj) nevjerovatno opasne i potencijalno smrtonosne, navodi The Press Association.

Grupa takođe tvrdi da odvojena ruta predložena za planinu An Teallach vodi korisnike direktno preko litice.

"Problem je u tome što Google Maps usmjerava neke posjetioce na parkiralište Upper Falls, vjerovatno zato što je to najbliže parkiralište vrhu planine", rekao je Nathan Berrie, službenik za zaštitu John Trumph Trust-a, Udruženju za štampu i dodao: "Ali ovo nije ispravan put i često nailazimo na grupe neiskusnih šetača koji su išli prema vodopadu Steam ili uz južne padine Ben Nevisa verujući da je to put do vrha".

Stručnjaci tvrde da bi čak i iskusni penjači i planinari imali problema sa rutom koju predlažu Google mape, prenosi B92.

"[Kada] unesete Bena Nevisa i kliknete na ikonu 'automobil', pojaviće se karta i vaše ruta, koja će vas odvesti do parkirališta na vrhu Glena Nevisa, praćena isprekidanom linijom“, rekla je Heather Morning, savjetnica za bezbjednost planina za planinarsku Škotsku, Udruženju za štampu

Nastavila je: "Čak bi i najiskusniji planinar imao poteškoća da prati ovu rutu. Linija prolazi vrlo strmim, stjenovitim i besputnim terenom gdje bi čak i pri dobroj vidljivosti bilo teško pronaći sigurnu putanju. Dodajte malo oblaka i kiše i predložena Google linija je potencijalno fatalna".

Trust John Muir navodno je nekoliko puta pokušao da kontaktira Google u vezi sa problemom, ali nije dobio odgovor.