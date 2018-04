Pomoću stranice Forget.me uklonite podatke sa Google

Želite da vas Google zaboravi? Evo kako će vam to poći za rukom

Krajem maja počinje primjena Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka čija je jedna od odrednica i 'pravo na zaborav' koja omogućuje svim građanima Evropske unije da uklone neki podatak o sebi sa inetrneta.

Francuzi su napravili web stranicu preko koje to možete učiniti.

Evropska unija prepoznala je 'pravo na zaborav' koje je obuhvaćeno Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka kao osnovno građansko pravo.

U prelomnom trenutku za online privatnost, sud Evropske unije presudio je da svako ko živi unutar EU može od Googlea i ostalih pretraživača da zatraži uklanjanje određenih rezultata pretraživanja koji ugrožavaju privatnost te osobe.

Privatnost na internetu trenutno je goruća tema, pa se isplati znati sve trikove koji vam pomažu da upravljate vašom privatnošću. Jedan od njih je i vaše pravo na zaborav i, srećom, postoji web stranica koja može pomoći da zatražite uklanjanje na Googleu i Bingu kroz nekoliko klikova.

Kako zatražiti svoje 'pravo na zaborav'?

Reputation VIP, francuska kompanija napravila je web stranicu Forget.me koja olakšava izvršavanje zahtjeva za uklanjanje podataka. Radi u tri faze:

Utvrdite razloge za uklanjanje

Navedite razloge zašto ste baš njih odabrali

Pošaljite zahtjev za uklanjanje

Stranica Forget.me provešće vas kroz sve korake.

Stranica dopušta samo pojedincima da pošalju zahtjeve za uklanjanje, a ne organizacijama. Imajte na umu da ćete prilikom prijave morati da napravite nalog na stranci i ostaviti im svoje puno ime, e-mail adresu i državu iz koje dolazite.

Nadzorna ploča Forget.me prikazuje veze za Google i Bing. Pošaljite zahtev za uklanjanje klikom na zeleni gumb. Kliknite Zaboravite ovu stranicu /Forget this flag s desne strane svakog rezultata da biste uključili vezu u zahtjev za uklanjanje. Uključene veze označene su crvenom bojom, piše tportal.hr.

Potom navedite razlog za svaki zahtjev za uklanjanje klikom na gumb To je moj slučaj/It's my case. Na primjer, to može biti napad na privatnost ili zlouporabljeni identitet. Čarobnjak obuhvata nekoliko opcija i scenarija koji uključuju i krađu identiteta, zahtjeve za uklanjanje slike i ostale informacije.

