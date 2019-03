Pomoću web stranice otkrijte je li Britanije još u EU

Zbunjuje vas Brexit? Niste više sigurni je li Velika Britanija još uvijek članica EU ili ne? Niste jedni.

I Britanci su zbunjeni i nije im baš jasno što se događa.

Zato su u Financial Timesu odlučili pomoći svojim sugrađanima i napravil web stranicu "Has the UK left the EU yet?" odnosno "Je li Velika Britanija već napustila EU?".

Stranica prati što se događa u britanskom parlamentu i velikim slovima, da ne bi bilo zabune, ispisuje trenutno stanje u odnosnima Velike Britanije i EU.

Osim toga, na stranici možete pronaći i najvažnije datume u "razvodu" između Britanije i EU te pročitati što se sve događalo od referenduma o izlasku do danas.

S obzirom na to koliko se cijeli proces zapetljao, ovakva stranica i nije loše rješenje.

(NN/zimo.hr)

Ako ništa drugo, zabavno je svaki dan provjeriti jesu li se što dogovorili ili ne, bez slušanja političkih govora i prepiranja.