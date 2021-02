Popularne Google aplikacije dobijaju nove funkcije

Dvije popularne "saobraćajne" Google, u verziji za Android operativni sistem, aplikacije uskoro stižu dobijaju ranije najavljivane nove opcije.

Google Maps, tako, konačno dobija tamni režim rada - "Dark mode". Ta opcija, koja se testira još od prošlog proljeća, ide korak dalje od već dostupnog "noćnog režima" rada (Night mode), prenosi Telegraf.rs.

"Dark mode", za koga Google navodi da stiže uskoro, biće moguće aktivirati iz podešavanja aplikacije (Settings), u odjeljku Themes.

Dopunu dosadašnjih funkcija dobiće i korisnici aplikacije Android Auto. Zanimljivo je da se Google odlučio da toj aplikaciji doda nekoliko igrica, koje će vozači moći da igraju tokom vožnje.

Ipak, to ne znači da će im igranje odvlačiti pažnju sa puta, budući da je reč o glasovnim igrama. Igranje započinje upitom upućenim Google asistentu: "Hey Google, play a game!"

Vozači će tako na raspolaganu imati igre "Trivia Crack", "Song Quiz" i Googleovu "Are You Feeling Lucky", piše The Verge.

Android Auto dobija i mogućnost dijeljenja ekrana, što će upravljanje sadržajem na ekranu učiniti praktičnijim. Sa novim ažuriranjem, Android Auto će dobiti prečicu za brži na glavnom ekranu, koja će istovremeno omogućiti brži pristup podacima vremenske prognoze.

I dok, kao što smo pomenuli, za Google Maps nije navedeno kada će tamni režim postati dostupan, nove funkcije za Android Auto stižu već ovih dana, i to svim korisnicima koji na svojim uređajima imaju Android 6.0 ili noviju verziju tog operativnog sistema.