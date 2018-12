Popularni Googleov čet dobio "pametan odgovor"

Kompanija Google omogućila je korišćenje dodatka Smart Reply u okviru popularnog Hangouts četa, koji korisnicima omogućava da se opredijele između tri opcije odgovora.

Novi dodatak, koji funkcioniše na osnovu tehnologije mašinskog učenja, omogućava korisnicima tri opcije za brze odgovore, koji se mogu izabrati od ponuđenih, zatim editovati i slati.

Ova opcija je slična "pametnom odgovoru", koji je integralni dio Gmail Smart Reply-a.

Iz Googlea navode da je aktiviranje novog dodatka dio plana prema kome će u budućnosti cjelokupni G Suite obilovati sličnim alatima. Google je, ranije ove godine, najavio da planira da uvede ovakav dodatak na što više čet aplikacija.

Smart Reply je trenutno dostupan samo na engleskom jeziku, a korisnima će u okviru Hangouts Chat-a postati dostupan u nardnih nekoliko dana.

