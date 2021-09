Portal "Nezavisnih" pod DDoS napadom

BANJALUKA - Portal "Nezavisnih novina" već par sati ima tehničkih problema i nalazi se pod DDoS napadom, tako da je čitaocima povremeno otežan pristup našim sadržajima.

Pod DDoS napadom smo od 11 časova.

Izvinjavamo se čitaocima na neugodnostima kojima su izloženi, a redakcija portala će učiniti sve da kvalitetom i dalje zadrži vašu pažnju.

DDOS napad

DDoS napad (Distributed Denial of service) je pokušaj napadača da učini web server nedostupnim korisnicima kojima je on namijenjen; on onesposobljava mrežu, računar ili neki drugi dio infrastrukture na taj način da ih korisnici ne mogu koristiti.

Iako djeluje kao da iza DDoS-a stoji grupa ljudi sa željom da onesposobi ciljani kompjuter, istina je da je to u najvećem broju slučajeva jedan zlonamjerni korisnik koji traži druge korisnike na Internetu preko kojih vrši napade, a da oni toga nisu ni svjesni.