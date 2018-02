Postoji način kako da pročitate obrisane poruke na WhatsAppu

Ovom metodom snalažljivi korisnici mogu da iskoriste propust aplikacije te da spasu razgovore izbrisane komandom "Delete for Everyone".

WhatsApp, jedna od najpopularnijih aplikacija za poruke nedavno je izdala funkciju "Delete for Everyone". Ovo korisnicima WhatsAppa omogućava brisanje poslatih poruka do sedam minuta nakon slanja. Iako ova nova funkcija mnogima donosi veliko olakšanje zbog mogućnosti "zatiranja gafova, gramatičkih grešaka ili neželjenih fotografija", nju je moguće zaobići na dva jednostavna načina.

Prva metoda je jednostavno citiranje poruke pre nego što se izbriše. Ovaj propust objavio je The Next Web te što je najgore - uopšte se ne radi o bagu već normalnoj funkciji aplikacije. Citiranje poruke nastaviće da prikazuje tekst izbrisane poruke na primateljevom uređaju, učinivši "Delete For Everyone" prilično beskorisnim.

Druga metoda uključuje pristupanje pređašnjim podsjetnicima na Androidu. Korisnici mogu za to iskoristiti aplikaciju kojom dobijaju pristup cijelom popisu podsjetnika, kako bi pristupili tekstu unutar izbrisane poruke.

Kako to funkcioniše?

Na Androidu je dostupna aplikacija pod imenom Notification History, koju je moguće skinuti sa Google Play Storea. Nakon skidanja i instalacije aplikacije, korisnik bi pretražio izbrisane poruke u podsjetniuku. Oni koji koriste Launchere poput Nove taj zadatak bi mogli odraditi puno lakše.

'Popisu podsetnika moguće je pristupiti bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Prvo dugo pritisnite na Home ekran, a onda tapnite na Widgets > Activities > Settings > Notification log. Tu ćete moći da pristupite bilješkama unutar sistema.' pišu u blogu. 'Ono što je u tom slučaju moguće pročitati su prvih sto znakova poruke' zaključuje vodič, piše tportal.hr.