Pretraživanje interneta na mobilnim uređajima nikada lakše i preciznije

Google je počeo sa primjenom "beskonačnog" skrolovanja na mobilnim uređaja, opcijom koja bi trebalo da olakša pretragu rezultata korisnicima.

Kontinualno skrolovanje podrazumijeva da će se, kada se stigne do dna stranice sa rezultatima pretrage, umjesto klika na dugme "See More", skrolovanje nastavljati sve dok postoje rezultati koji odgovaraju upitu.

Prema Google-ovim podacima, najveći broj korisnika pretražuje prve četiri stranice sa rezultatima u potrazi za informacijama koje su im potrebne, piše ZDNet. Naravno, najrelevantniji rezultati su na vrhu liste, ali korisnici često žele da pogledaju i druge izvore.

Ovom izmjenom načina prikazivanja rezultata pretraživanja, to će im biti olakšano, pa se procijenjuje da će se tako povećati broj prosječno pregledanih stranica pretrage, prenosi Telegraf.

Nova opcija će uskoro biti dostupna svima, a dio je Google-ovih napora da redefiniše izgled mobilnih rezultata pretrage, prenosi PC Press. Redizajn će obezbjediti lakšu i bržu pretragu na mobilnim uređajima, uz manju interakciju korisnika sa korisničkim interfejsom.