Preuzmite sve podatke koje Apple čuva o vama

Nakon nedavnog skandala sa Facebook-om i Apple je obećao da će da omogući korisnicima pristup podacima koje kompanija čuva o njima. Sada možete i od Apple-a da tražite vaše podatke.

U eri masovnog korišćenja interneta, gotovo da i ne čudi što velike tehnološke kompanije svoje osnovne usluge ne naplaćuju novcem. Naplaćuju ih našim podacima.

Možete, dakle, da omogućite pristup javnim podacima, ali i da zaštite privatne. I Apple i Microsoft ulažu velike napore u zaštitu svojih korisnika. Za razliku od njih, Facebook i Google ne čine isto. S druge strane, Apple ima minimalan pristup vašim podacima.

Čuvaju sljedeće:

aplikacije koje ste preuzeli;

kada ste i šta ažurirali ili instalirali;

knjige, filmove, muziku i sav drugi medijski sadržaj u kom ste uživali;

čitavu muzičku kolekciju koju ste sačuvali u iTunes Match-u;

kupovine unutar aplikacija;

sve AppleCare događaje;

informacije o servisu;

serijske brojeve uređaja.

Sve su to podaci koje Apple čuva na svojim serverima i kojima može da pristupi u bilo kom trenutku. Ipak, vaši lični podaci se ne čuvaju. Ne čuvaju vašu trenutnu lokaciju, vaše poruke i pozive, nemaju pristup vašim fotografijama, kalendaru, e-mail-ovima ili Apple ID nalogu.

Evo šta su izjavili povodom toga:

Ako koristite iCloud, primijetićete da se takvi podaci čuvaju prilično kratko. Razgovori koji se obavljaju putem iMessage-a i FaceTime-a su zaštićeni end-to-end enkripcijom, što znači da ih mogu vidjeti samo učesnici razgovora. Apple ne može da dešifruje te poruke. Takođe, ne čuvaju se podaci vezani za našu lokaciju, kao ni naredbe koje smo izdavali Siri u bilo kom obliku.

Ipak, razgovori sa Siri moraju da ostanu sačuvani, kako bi na što bolji način funkcionisalo mašinsko učenje i kako bi se aplikacija razvijala što bolje.

Ako ne vjerujete, provjerite!

Tim Cook je već izjavio da Apple neće ostati samo jak na riječima, već će po uzoru na Facebook da kreira sopstveni sistem koji će pomoći svima da preuzmu svoje lične podatke. Iako je sistem još uvijek u izradi, pružila nam se mogućnost da zavirimo u njega. Na sajtu apple.com ćete pronaći posebnu stranicu na kojoj je detaljno objašnjeno na koji način se koriste vaši podaci. U dijelu Personal Data možete da popunite formular o privatnosti.

Odaberite opciju Other European Country, a na stranici Privacy Questions u padajućem meniju odaberite Privacy Issues. Tu treba da unesete region iz kog dolazite i ime, kao i da napišete kratku molbu da vam se ustupe podaci koji se čuvaju o vama.

Primjer molbe bi izgledao ovako:

Dear Apple,

I would like to ask a copy of information that Apple stores of my Apple ID, please!

Best Regards,

Lazar

Nakon toga pritisnite Submit i očekujte odgovor za najviše dan ili dva. Da biste bili identifikovani, od vas će biti traženi sljedeći podaci:

Ime i prezime

Apple ID

E-mail adresa

Adresa

Broj telefona

Serijski broj bilo kog od vaših Apple uređaja (dovoljan je samo jedan)

Broj vašeg slučaja u AppleCare podršci (poslat automatskim e-mailom)

Potrebno je da koristite iste podatke koje ste naveli u svom Apple ID-u, jer je to neophodno za validaciju. Serijski broj uređaja možete da pronađete na svom iCloud nalogu ili u okviru Podešavanja samog uređaja.

Kada sve to uradite, ostaje vam samo da sačekate. Apple-u je potrebno par dana za odgovor s obzirom na to da provjeravaju svaki zahtev, a zatim ga prihvataju ili odbijaju, da bi tek na kraju korisniku poslali rezultate u ZIP datoteci, piše "iMagazin".

(imagazin.rs)