Prevare na Viberu: Na ove zamke morate obratiti pažnju

Iako nije popularan kao WhatsApp ili Messenger, Viber je i dalje jedan od najvećih i najpoznatijih programa za digitalno dopisivanje. Kako biste u njemu uživali bez nepotrebnih i dosadnih poruka, morate poduzeti nekoliko koraka.

Neželjene poruke mogu upropastiti svako iskustvo čavrljanja u omiljenoj aplikaciji. Kao što je slučaj sa WhatsAppom, tako je i s Viberom. Kako biste osigurali privatnost i lične podatke, doduše, moraćete pomoći Viberu da ih prepozna. Kompanija koristi algoritme koji prebiru po porukama i prepoznaju spammere, no vaša asistencija je i dalje vrlo dobrodošla. Evo par savjeta koje biste mogli slijediti ukoliko želite izbjeći digitalne nevolje.

Obratite pažnju na poruke koje stižu od nepoznatog broja

Spam može stići u obliku poruke poslane od nepoznatog broja. Ako ne prepoznajete broj ili ne možete prepoznati osobu koja vam je poslala poruku, uvijek ga možete blokirati kako biste stali primati njegove ili njene poruke. Za blokiranje kontakta otvorite razgovor i tamo odaberite informacije o razgovoru. Odaberite stavku Block this contact i to je to - sigurni ste (za sad).

Imejlovi iz Vibera

Viber vam u normalnim okolnostima nikad neće slati imejlove osim ako ste otvorili profil Viber Out ili kupili kreditnu karticu na Viberovoj veb stranici, tražili pomoć od Vibera, razgovarali sa osobljem Viberove službe za korisnike ili povezali mobilnu aplikaciju sa stolnim računarom.

Viber vam nikad neće poslati poruku u kojoj vam govori da ju proslijedite drugima ili poruku s poveznicom na stranicu koja nije www.viber.com. Što god dobili, nemojte klikati na poveznicu koja tvrdi da je iz Vibera ili da je vezana s Viberom osim ako dolazi iz www.viber.com domene.

Poslovne poruke

Business messages odnosno poslovne poruike stižu od odabranih poduzetnika i kompanija koji su putem Vibera odlučili kontaktirati svoje kupce. Poslovni kontakt vam, podsjećamo, jedino može slati poruke na Viber ukoliko ste to prethodno prihvatili.

Prijavite spam Viberu

Ako ste ikad dobili spam, odmah blokirajte pošiljaoca i Viberu pošaljite sliku ekrana s porukom koju ste primili, piše tportal.hr.