Pristup internetu u BiH ima 72,8 odsto domaćinstava

SARAJEVO - U BiH je 72,8 odsto domaćinstava prošle godine imalo pristup internetu, što je više za 0,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, 92,9 odsto koristi mobilne telefone, dok 97 odsto ima TV aparat, pokazuje istraživanje koje je sprovela Agencija za statistiku BiH.

Rezultati istraživanja pokazali su da 91,4 odsto domaćinstava koja imaju djecu ispod 16 godina imaju pristup internetu, te da 65,5 odsto onih koja nemaju djecu ispod 16 godina, takođe imaju pristup internetu.

Internet priključak u domaćinstvima varira zavisno o tipu naselja - u gradskim sredinama 75,4 odsto domaćinstava ga ima, a u ostalim sredinama 70,7 odsto.

Iz Agencije navode da je jaz u pristupu domaćinstava internetu vidljiv u strukturi domaćinstava po mjesečnom dohotku, tako da pristup internetu većinom imaju domaćinstva sa mjesečnim primanjima većim od 1.000 KM /93,8 odsto/, 1.500 KM /95,3 odsto/, odnosno prihodima većim od 2.500 KM /97,6 odsto/, dok udio domaćinstava sa primanjima do 500 KM iznosi svega 42,2 odsto.

Rezultati su pokazali da je 65,7 odsto pojedinaca koristilo računar /personalni računar, tablet, laptop i ostale prenosne uređaje, osim pametnog telefona/ u posljednja tri mjeseca, 23,8 odsto pojedinaca nikada nije koristilo računar, 7,6 odsto pojedinaca računar nije koristilo više od godinu dana, a 2,9 odsto računar nije koristilo više od tri mjeseca, a manje od godinu dana.

Iz Agencije navode da je 73,2 odsto pojedinaca u posljednja tri mjeseca zadnji put koristilo internet, 23,1 odsto nikada nije koristilo internet, 2,5 odsto pojedinaca koristilo je internet prije više od godinu dana, a 1,1 odsto koristilo je internet prije više od tri mjeseca, a manje od godinu dana.

Prema istraživanju, oko 77,8 odsto muškaraca koristi internet, te 69,3 odsto žena.

Prema radnom statusu 91,3 odsto zaposlenih lica koja su učestvovala u istraživanju koristilo je internet u zadnja tri mjeseca, 77,7 odsto nezaposlenih osoba, svi studenti /100 odsto/, te 48,8 odsto ostalih /penzioneri, neaktivne osobe/.

Kada je riječ o razlozima korištenja interneta u BiH u privatne svrhe ove godine, 90,6 odsto je navelo da je to zbog telefoniranja i video-poziva, 78 odsto zbog slanja onlajn poruka preko "Skajpa", "Vajbera", "Vocapa", "Mesindžera" i drugih aplikacija, 68,3 odsto zbog učešća na društvenim mrežama, 67,2 odsto zbog traženja informacija o robama i uslugama, a 65,6 odsto zbog čitanja internet portala, časopisa i onlajn novina.

Populacija od 65 do 74 godine starosti najčešće je koristila internet za telefoniranje preko interneta i za video-pozive, i to 97,1 odsto, u populaciji od 16 do 24 godine njih 87 odsto najčešće je koristilo internet za učešće na društvenim mrežama, slanje poruka preko "Skajpa" i ostalih navedenih aplikacija najviše je koristila internet populacija od 65 do 74 godine /85,7 odsto/.

U BiH usluge internet bankarstva najviše koristi populacija od 35 do 44 godine i taj procenat iznosi 21,9 odsto.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 6.457 domaćinstava, a podaci su prikupljeni putem telefonskog anketiranja.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana koji ima između 16 i 74 godine.