Produženo vrijeme brisanja poruke na WhatsAppu

Ukoliko se nađete u situaciji da ste na WhatsAppu poslali neku neprikladnu poruku pogrešnoj osobi, sada ćete imati priliku da spasite obraz jer dobijate više vremena da je obrišete.

Korisnici WhatsAppa sada imaju nešto više od dva dana nakon slanja neke poruke da je obrišu, umjesto dosadašnjeg limita od jednog sata.

Kako biste odmah počeli da koristite funkciju, otvorite grupni ili individualni razgovor u WhatsAppu gde ste poslali poruku. Pritisnite i držite dugo na sadržaj koji želite da obrišete, potom kliknite na "Delete" i onda izaberite između opcija "Delete for everyone" ili "Delete for me".

Ipak, potrebno je da znate da postoji i caka. Svi primaoci moraju da imaju ažuriranje za najnoviju verziju WhatsAppa, kako bi pomenuti proces zaista i funkcionisao. Ukoliko poruka nije obrisana, nećete dobiti obavještenje o tome.

Ovo svakako predstavlja korisnu funkciju i može donijeti prednost WhatsAppu u poređenju sa Apple iMessage servisom, koji još uvijek ne nudi pomenutu mogućnost..

Za sada iOS 16 beta korisnicima nudi prostor od dva minuta da obrišu neželjenu poruku, ali samo ako je i primalac preuzeo beta verziju platforme.

(b92)