Promjena poslije četiri godine: Google Translate dobija nove jezike

Popularna aplikacija za prevođenje sada je bogatija za pet novih jezika.

Novi jezici koje Google Translate podržava su kinjaruanda, odiju (Indija), tata, turkmenski i ujgurski. Google Translate takođe podržava unos virtuelne tastature u Ruandi, Tata i ujgurski.

Trenutno, ukupan broj jezika koji podržava Google Translate je 108. Međutim, to je još uvijek vrlo malo u odnosu na ukupni broj globalnih jezika. Prema podacima sajta Ethnologue.com, u svijetu postoji oko 7.117 govornih jezika.

Podsjetimo da je prošle godine Instant kamera Google Translate aplikacije dobila novo ažuriranje kojim je dodato još 60 jezika koji uključuju arapski, hindu, tajlandski i vijetnamski.

Pomoću ove funkcije možete da uperite kameru u tekst koji želite i da ga prevedete.

Next time you're visiting Rwanda, home to the majority of the world's ~12 million Kinyarwanda speakers, now you can use Google Translate to help you find the best Isombe (a local dish) near you → https://t.co/A5ujn1pSUB pic.twitter.com/75OG35QaDR