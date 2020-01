Provjerite koliko je ljudi sačuvalo vašu fotografiju na Instagramu

Jedan trik na Instagramu omogućava vam da vidite koliko je ljudi sačuvalo vaše fotografije.

Jednostavno je pređite na Instagram poslovni profil, za šta vam je dovoljno nekoliko klikova, prenosi B92.

*Vaš profil -> Tri crte u gornjem desnom uglu -> Settings

*Account -> Switch to Professional account -> Business

Ispratite do kraja podešavanja, ako želite možete unijeti svoje kontakt podatke i to je to. Dovoljno je da napišete samo jednu kontakt adresu (na primjer, e-mail).

Kada jednom izaberete ovaj tip profila, prilično je jednostavno vidjeti broj ljudi koji su sačuvali vaše fotografije.

Idite na fotografiju koju želite da provjerite i izaberite "View insights". Tu ćete vidjeti koliko puta je vaša fotografija sačuvana. Nažalost, ne možete da vidite tačno ko ju je sačuvao.

Ako vam se ovo ne svidi, uvijek možete da se vratite istim putem kojim ste došli, piše Mirror.

Iz "Account" samo izaberite "Personal account" i vaš profil će vam biti vraćen kao da se ništa nije ni mijenjalo.