Prvi BitA Brunch pokrenuo dijalog između predstavnika državne vlasti i IT industrije

Bit Alijansa, kao krovno udruženje IT kompanija u BiH, u četvrtak je organizirala prvi po redu BitA Brunch, događaj koji postaje platforma za konstruktivan dijalog između IT industrije i predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine. Na BitA Brunchu predstavnicima bh. IT kompanija obratio se Edin Forto, novoodabrani ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

BitA Brunch je postao ključan događaj koji je otvorio prostor za razgovor o pitanjima od vitalnog značaja za digitalnu transformaciju društva. Cilj BitA Bruncha je stvoriti konstruktivan dijalog između IT industrije i predstavnika vlasti kako bi se ostvario efektivan protok informacija i postigla sinergija u razvoju društva. IT industrija je postala ključni faktor transformacije društva, utječući na sve aspekte života, od obrazovanja i zdravstva do poslovanja. BitA Brunch je okupio aktere koji su imali priliku da izraze svoje stavove i prijedloge vezane za razvoj IT sektora. Ovaj dijalog omogućio je industriji da prenese svoje spoznaje, iskustva i potrebe predstavnicima izvršne vlasti na konstruktivan način.

"Kao vodeće udruženje IT kompanija u Bosni i Hercegovini, već godinama kontinuirano radimo na rješavanju dva ključna problema s kojim se IT industrija svakodnevno susreće - nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u IT industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja. Kroz BitA Brunch, želimo ostvariti partnerstvo između privatnog sektora i vlasti kako bismo zajedno radili na rješavanju izazova i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja. Samo kroz aktivnu saradnju možemo postići pozitivne promjene i ostvariti napredak koji će imati šire društvene koristi. Smatramo da je kreiranje platforme za direktnu komunikaciju i dijalog pravi način da ostvarimo pomenuti efektivni protok informacija i vjerujemo da bi i drugi sektori trebali prepoznati važnost implementiranja sličnih inicijativa", izjavio je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

Organizovan pod pokroviteljstvom jedna od najvećih IT kompanija u BiH, KLIKA, BitA Brunch je okupio predstavnike IT sektora i donosioce odluka.

"IT industrija je jedna od najznačajnijih izvozno orijentiranih industrija u Bosni i Hercegovini te je izuzetno važno da vlast na svim nivoima, posebno na državnom prepozna njen značaj. Dovoljno je reći da bi uz olakšice i poticaje prihodi IT sektora mogli dosegnuti 2 milijarde za samo dvije godine što bi za ovako malo ekonomiju kao što je naša predstavljalo veliki uspjeh, ali i potencijal za razvoj drugih industrija koje jesu povezane ili se mogu povezati sa IT industrijom. Da bismo iskoristili potencijal ovog sektora, neophodne su hitne, sveobuhvatne i strateške mjere koje će osigurati kontinuiran razvoj, ali i pomoći u prevazilaženju trenutnih tržišnih turbulencija koje su ostavile traga i na bh. IT industriju. Proces digitalizacije je neminovnost. EU je tom procesu pristupila veoma ozbiljno, a siguran sam da se u tom domenu za nas kroz kandidatski status za pristup EU otvaraju nove mogućnosti.

Trenutno živimo u uzbudljivimom vremenu, u kojima AI ubrzano postaje neizostavan dio privatnog i poslovnog okruženja, i država Bosna i Hercegovina u svakom smislu mora biti spremna odgovoriti na AI trendove u svijetu, ne samo u kontekstu sustizanja razvoja tehnologija, nego i zakonskog reguliranja istih. Strategijom razvoja Federacije BiH za period 2021-2027. jedino je IT industrija označena kao strateška grana privrede, a tom strategijom su predviđene brojne mjere za njen razvoj. Očekujemo da će i na državnom nivou mogućnosti naše industrije biti prepoznate, a ono što bi svakako pomoglo u razvoju naše industrije su prilike za pristup novim tržištima, bolja zakonska rješenja, uvođenja i olakšavanja provođenja cijelog seta praksi koje bi dodatno otvorile naše tržište, poreske olakšice te strateški pristup obrazovanju. Nadamo se dobroj suradnji sa gospodinom Fortom i vjerujemo da ćemo tokom njegovog mandata odgovoriti na neke od postojećih izazova", poručio je Edin Deljkić, jedan od osnivača bh. IT kompanije Klika, i dugogodišnji član i do prošle godine predsjednik Upravnog odbora Bit Alijanse.

Gospodin Forto je svojim obraćanjem istaknuo značaj razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije za ekonomski rast i razvoj zemlje. On je također izjavio da će Ministarstvo komunikacija i prometa aktivno podržavati rad i razvoj IT industrije.

Ministar se u svom govoru fokusirao na cyber sigurnost i procese digitalizacije kao ključne prioritete. Istaknuo je da će ministarstvo uložiti napore u unapređenje tih procesa kako bi se postigla veća sigurnost i efikasnost. Također, naglasio je važnost pripadanja Digitalnoj Evropi, te je već pokrenuo inicijativu za otvaranje pregovora. Očekuje se da će pregovori biti završeni do kraja godine i da će nas primiti u projekat Digitalne Evrope, što će nam omogućiti pristup sredstvima za digitalne inovacije.

"Na osnovu današnjeg događaja, imam nadu da ćemo u narednom periodu, kroz inicijative koje dolaze iz privatnog sektora i struke, biti jedan kanal u ministarstvu da se sve to obistini. Vjerujem da je ovo samo jedan u nizu razgovora koje ćemo imati", izjavio je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.

Tokom događaja, učesnici su imali priliku da izraze svoje stavove, prijedloge i ideje o ključnim pitanjima koja se tiču IT industrije i njenog uticaja na razvoj privrede Bosne i Hercegovine.

Inicijativa BitA Brunch-a je zamišljena kao značajan iskorak ka uspostavljanju plodne saradnje između IT industrije i predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini. Njegova uloga u promovisanju inovacija, digitalne transformacije, uspostavljanja dijaloga, umrežavanja aktera IT industrije i razvoja društva će zasigurno imati dugoročne pozitivne efekte na ekonomiju i sve sfere života u zemlji. Bit Alijansa je najavila da će BitA Brunch postati redovni događaj, pružajući kontinuiranu platformu za dijalog i saradnju između IT industrije i vlasti, te tako podsticati rast i napredak Bosne i Hercegovine u digitalnom dobu.