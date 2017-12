Prvi collaborathon u Banjaluci - Bring IT on

U želji da se integriše akademska zajednica, realni sektor i studenti, 14. i 15. decembra 2017. godine u Banjaluci će se održati collaborathon Bring IT on koji ima za cilj da animira studente na kreativnost, inovativnost i preduzetništvo. Studenti pet fakulteta Univerziteta u Banjaluci će imati priliku da uz stručnu pomoć mentora razviju nove ideje koje doprinose postizanju Ciljeva održivog razvoja (SDGs).

Ciljevi održivog razvoja usvojeni su od strane svih zemalja članica Ujedinjenih nacija, te predstavljaju univerzalni plan za iskorjenjivanje siromaštva, očuvanja planete, uspostavljanje mira i omogućavanje napretka za dobrobit svih ljudi u periodu od 2015-2030. godine.

IT sektor posjeduje značajan potencijal doprinosa održivom razvoju, s obzirom na to da usmjerena ulaganja u IT inovacije mogu povećati ekonomski rast, efikasnost rada, doprinijeti većoj zaposlenosti te podizanju cjelokupnog kvaliteta života. Najkraće, Ciljevi održivog razvoja su globalni putokaz ka izgradnji budućnosti na održivim osnovama, a IT sektor igra veoma važnu ulogu u njihovoj realizaciji.

Bring IT on je collaborathon koji se po prvi put organizuje u Banjoj Luci, te predstavlja jedinstvenu priliku za studente da razviju i testiraju svoje ideje, steknu nova znanja i poznanstva, iskoriste savjete i podršku mentora i predavača, te osvoje nagrade koje će im omogućiti uspješnu realizaciju njihovih ideja koje doprinose postizanju Ciljeva održivog razvoja. Shodno ovome, događaj direktno doprinosi jačanju IT zajednice i budućih preduzetnika, a studenti će imati priliku da se informišu i steknu nova saznanja potrebna za realizaciju ideja.

U sklopu događaja predviđen je dvodnevni program, gdje je prvi dan rezervisan za predavanja i motivacione govore stručnjaka i predstavnika IT sektora, dok drugi dan timovi studenata zajedno s mentorom rade na razradi svojih ideja:

• Prvi dan će se održati u LANACO Konferencijskom centru pri čemu će učesnici imati priliku da prisustvuju govorima predstavnika kompanija i akademske zajednice koji će studentima prenijeti relevantna znanja, informacije i iskustva potrebna za razradu ideja.

• Drugi dan će se održati u prostorijama Qlab - a kada će studenti u timovima uz podršku mentora razrađivati ideje na zadatu temu. Njihov zadatak je da uz pomoć IT - a razviju ideje koje su u skladu s nekim od Ciljeva održivog razvoja (SDGs) UN - a.

Događaj ima takmičarski karakter, te će tim s najboljom idejom biti proglašen pobjedničkim i osvojiti vrijedne nagrade koje su obezbijedili organizatori. Nagrade su prije svega usmjerene ka pružanju podrške pri realizaciji ideje, a pobjednički tim dobija mogućnost prezentacije ideje pred investitorima u regionu, nabavku hardvera do određene vrijednosti, video spot i marketinšku podršku, mjesec dana korištenja prostora za rad i mentorstvo pri realizaciji ideje, kao i JBL GO Bluetooth zvučnik.

Broj učesnika je ograničen, te prvom danu konferencije može prisustvovati maksimalno 100 studenata, dok u takmičarskom dijelu konferencije može učestvovati 6 timova, odnosno ukupno 60 studenata.

Ovaj događaj je namijenjen studentima Elektrotehničkog, Ekonomskog, Mašinskog, Poljoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. Studenti se na Bring IT on prijavljuju pojedinačno putem prijave na web stranici www.bringiton.tech.

Bring IT on udruženim snagama realizuju Ured Volontera Ujedinjenih nacija u BiH (UNV), kao glavni pokrovitelj događaja i Bit Alliance, kao partner projekta, sa kompanijama članicama LANACO, GoT Solutions i MANIA.