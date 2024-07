Razmatrate cloud? Izbjegnite ove greške

Cloud tehnologija svoj uspon duguje velikoj vrijednosti koju pruža, ali koja i dalje izmiče mnogim kompanijama.

Kako biste je ostvarili, važno je da se oslonite na dosadašnja iskustva, da pažljivo planirate svoju transformaciju i izbjegnete česte greške prilikom primjene cloud tehnologije.

Nemate jasnu cloud strategiju

Nalik drugim poslovnim inicijativama, prelazak na cloud iziskuje dobro isplaniranu strategiju. Kompanije koje ne ostvaraju vrijednost od cloud tehnologije svoje “neuspjehe” uglavnom duguju strategiji - zato što je nepotpuna ili zato što je nemaju. Prije tranzicije na cloud okruženje važno je da razmotrite aspekte kao što su:

Specifični poslovni zahtjevi

Razumijevanje poslovnih potreba uključuje jasnu sliku prednosti koje želite da ostvarite primjenom clouda, bilo da su u pitanju manji troškovi IT infrastrukture, brži razvoj digitalnih projekata ili veći fokus na primarni biznis.

Izbor optimalnog cloud modela

Rekli smo I ponovićemo: ne postoji jedan cloud za sve scenarije. Kada je riječ o modelima primjene, svaki od njih (privatni, javni, hibridni cloud) ima svoje prednosti i ograničenja, a izbor zavisi od vaših trenutnih, ali i budućih poslovnih zahtjeva

Dostupnost cloud ekspertize i organizaciona kultura

Da li vaši ljudi imaju sve neophodne tehničke vještina i znanja iz sfere clouda? Da li im je potreban trening ilipodrška eksternog partnera, specijalizovanog za cloud tehnologije? Kada je riječ o promenama, da li je vaša organizacija spremna za tranziciju na cloud i kako ćete obezbijediti njeno uspješno sprovođenje?

Fokusirani ste na migraciju, ne dugoročne ciljeve

Mnogi menadžeri prioritizuju kratkoročne ciljeve migracije prilikom započinjanja cloud transformacije. Ovakav pristup često rezultira razočaranjem i pitanjima - zašto naša cloud rješenja ne pružaju vrijednost koju smo očekivali? Prema jednom istraživanju, svega 27 odsto poslovnih lidera smatra da im je cloud pomogao da ponude veću vrijednost svojim klijentima. Kako biste izbjegli da se nađete u klubu razočaranih, neophodno je da posmatrate učinak clouda na duže staze. Primjera radi, ako planirate da svoj digitalni proizvod nudite na globalnom tržištu, public cloud vam može pomoći da obezbijediti brzu isporuku servisa u bilo kom dijelu svijeta.

Ne razmišljate o budžetu

Cloud je prečica ka manjim IT troškovima, prema tome migracijom na ovo okruženje automatski ostvarujete uštedu. Nažalost, ne. Neosporno je da cloud može smanjiti IT troškove u odnosu na on-premise infrastrukturu, ali finansijski benefiti dolaze kao rezultat pažljive optimizacije. Posao strateškog planiranja prelaska na cloud između ostalog uključuje realne simulacije koje očekivanu potrošnju približavaju realnosti. Ali to je tek početak - kompanije koje koriste cloud trebalo bi da konstantno prate troškove, planiranju potrošnju i prilagođavaju svoju arhitekturu u realnom vremenu kako bi optimizovale svoju investiciju.

Cloud neće upravljati samim sobom

Napravili ste prvi korak, prešli ste na cloud - i riješili se kompletne brige oko upravljanja IT-jem. Opet moramo da vas razočaramo. Iako vas migracija oslobađa tereta održavanja on-premise infrastrukture, strateško upravljanje je neophodno da bi se održavale visoke performanse, dostupnost, isplativost i bezbjednost cloud okruženja. Ako vaši timovi nemaju adekvatnu ekspertizu ili vremena za ove aktivnosti, saradnja sa cloud partnerom može vam pomoći da maksimalno iskoristite mogućnosti clouda, zadržavajući pri tome fokus na primarne aktivnosti svoje kompanije.

Navedene greške su naravno, samo neki od niza aspekata na koje treba da obratite pažnju. Migracija na cloud je složen proces, koji podrazumjeva brigu o bezbjednosti, korištenje najnovijih alata za stvaranje vrijednosti kao što je automatizacija, adekvatan monitoring cloud infrastrukture i još mnogo toga.

