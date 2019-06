Reklame kao propast Instagram platforme

Teško da bi iko pomislio da je nekoj društvenoj platformi potrebno više reklama i influensera, ali je Instagram uprkos tome najavio novu alatku koja bi trebalo da omogući da upravo ovakvi sadržaji preplave iskustvo korisnika.

Naime, Instagram je 4. maja najavio novi način da oglašivači preko influensera stignu do svojih ciljnih grupa. Dalje se tvrdi da će takve reklame preko news feed-a i Stories-a stizati do većeg broja korisnika koji ne prate ni oglašivača ni kreatora reklame, što se dešavalo i do sada, samo što će spajanje influensera i brendova prisustvo plaćenih sadržaja dodatno povećati.

Na ovaj način će, tvrde iz kompanije, reklame biti više autentične, te kvalitetnije, a opcija spada među one koje su oglašivači i kompanije najviše zahtjevali. Skeptici, sa druge strane, tvrde da je ovo samo korak ka propasti Instagram-a, budući da novo spajanje kompanija i influensera običnim korisnicima znači samo više reklama, te sponzorisano iskustvo koje retko koga interesuje.

Sve je počelo 2012. godine kada je Facebook kupio Instagram za milijardu dolara, te se brzo nakon toga čulo da platforma planira foto i video reklame, a tom prilikom je obećano da će u pitanju biti tek mali broj visoko kvalitetnih reklama. Problem je u tome što je Instagram napravljen u formatu koji je korisnike trebalo da oslobodi toksičnosti, dezinformacija i besmislenih sadržaja koji su već ranije preplavili druge platforme. Istina je da savršena društvena mreža ne postoji, i da je Instagram bio daleko od toga i pre najave super reklama, ali je istina i to da bi agresivnije marketinške strategije mogle da unište oaze koje su korisnike štitile od buke svakodnevnog života.

(Gizmodo)