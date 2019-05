Reklame stižu na WhatsApp

Uprkos tome što je WhatsApp prisutan već godinama, te što je Facebook platio 16 milijardi dolara za akviziciju, kompanija ipak mora da pronađe nove načine za monetizovanje aplikacije.

U početku je bilo planirano da se aplikacija kupuje, potom se raspravljalo o godišnjoj pretplati, ali je WhatsApp ipak ostao potpuno besplatan, pa su strategije za sticanje prihoda postale osnovni problem koji bi trebalo rešiti u što kraćem roku.

Tokom 2018. je moglo da se čuje da Facebook planira da na WhatsApp donese reklame, da bi iz kompanije nedavno stigla potvrda da će se to dogoditi tokom 2020. godine. Marketinški sadržaji bi trebalo da se prikazuju samo u okviru WhatsApp Statuses, slično kao što se na Instagram-u umeću između Stories segmenata, tako da će korisnici koji ne koriste ovu opciju jedva videti reklame, te ove neće uticati na njihovo WhatsApp iskustvo.

Zvaničnici kompanije ističu da dizajn reklama neće biti napadan, tako da će ove minimalno uticati na WhatsApp okruženje, a oni koji baš ne trpe marketinške strategije imaju vremena da pronađu neku od alternativa do 2020. godine.

Coming Soon to @WhatsApp... - WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020 - WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options - WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog h/t @Olivier_Ptv at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP