Rusija početkom novembra testira vlastiti internet

Ruska vlada započeće u novembru ispitivanja interne verzije interneta, izolovane od mreža drugih država, javljaju tamošnji mediji.

RuNet bi navodno trebalo da zašti ruski internet sistem od kibernetičkih napada izvana, omogućavajući mu da djeluje nepovezano s ostatkom svjetskog interneta.

Tako bar tvrde vlasti, dok kritičari upozoravaju da su ti testovi zapravo dio šireg pokušaja izolacije ruskih građana od okolnog svijeta i njegovih uticaja.

Ovo nije prvi put da Rusija tvrdi da testira takav kapacitet. Slična vježba, najavljena za april ove godine, nikad nije pokrenuta. Da Rusija mora stvoriti vlastite dijelove interneta u slučaju da joj Zapad onemogući pristup globalnom web prostoru, govorio je predsjednik Vladimir Putin još u februaru ove godine.

Do maja mjeseca proguran je i zakon koji to omogućava. Stvaranje ruskog interneta, takozvanog RuNeta, podržao je i ruski parlament Duma, a zakon bi trebalo da stupi na snagu do 1. novembra.

Nacionalni program digitalne ekonomije zahtijeva od ruskih pružalaca internet usluga da osiguraju rad u slučaju da strane sile pokušaju izolovati zemlju putem interneta.

Naime, NATO i njegovi saveznici već su prijetili da će Rusiju sankcionisati zbog navodnih učestalih kibernetičkih napada i drugih online ometanja.

Rusi bi trebalo da izgrade vlastiti domenski sistem imena, takozvani DNS, tako da internet može funkcionisati i ako se prekinu veze s tim međunarodno razmještenim poslužiocima.

Korijenske poslužioce za DNS trenutno nadgleda 12 organizacija, a nijedna od njih ne nalazi se u Rusiji. Međutim, mnoge kopije temeljnog adresara mreže već postoje u Rusiji pa bi mrežni sistemi mogli da nastave da rade čak i ako se Rusiji ukine pristup serverima.

Nikad preduzetim testiranjem, najavljenim za april, Rusija je trebalo da provjeri sposobnost usmjeravanja podataka prema ruterima pod kontrolom ruskih vlasti.

Internet promet filtrirao bi se tako da se zadrži mogućnost komunikacije između računara koji se nalaze u Rusiji ali prekinula bi se svaka veza sa svijetom. RuNet bi trebalo da omogući nesmetano surfanje internetom, ali unutar ruskih granica i pod nadzorom tamošnjih vlasti.

