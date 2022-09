Sada možete da poništite slanje poruke i na iPhoneu

​iMessage je za iPhone dobio mogućnost poništavanja slanja, kao i uređivanja poruka – evo kako možete da ih koristiti i vi.

Bez obzira na to da li ste pogrešnoj osobi poslali poruku ili postali žrtva automatskog ispravljanja teksta, sigurni smo da ste bar jednom u iMessageu željeli da izbrišete ili uredite poruku.

S dolaskom iOS-a 16 to možete, no ali morate da vodite računa o nekoliko sitnica.

Kako poništiti slanje poruke?

Ako želite da poništite slanje, morate voditi računa da za to nakon slanja imate samo dva minuta vremena. Da biste izbrisali poruku, samo dugo pritisnte na nju, birajte "Undo Send" i to je to. Vidjećete animaciju u kojoj poruka eksplodira u gomilu piksela, piše Wired.

Dok druga osoba više neće vidjeti tekst, obe strane će znati da ste izbrisali poruku. Oni koji su poslali poruku vidjeće "You unsent a message" (poništili ste slanje poruke). Oni koji su, u međuvremenu, primili poruku vidjeće upozorenje koje kaže"(vaše ime u kontaktima) unsent a message" (kontakt XY je poništio slanje poruke).

Za kraj, vodite računa da ova opcija radi samo ako obe strane imaju najnoviji operativni sistem.

Ako primalac na telefonu ima iOS 15 ili raniji, to znači da brisanje poruka neće raditi. Sistem će vas, ako je situacija takva, upozoriti da poruka zbog razlike u verzijama sistema nije izbrisana.

Kako urediti poruku?

Ako želite da uredite poruku u iMessageu, pritisnite dugo na nju i birajte "Uredi". Nakon toga ćete vidjeti mali okvir u kojem možete ponovno napisati čitavu poruku ili ispraviti grešku u kucanju.

Nakon što ste završili, pritisnite na plavu kukicu na desnoj strani i uređena poruka će se pojaviti u razgovoru. Svaki put kada nešto takvo uradite, vidjećete oznaku "Uređeno" ili "Edited", a ako na nju pritisntete prstom, vidjećete sve revizije poruke - u hronološkom redu.

Kao i kod poništavanja slanja, ova funkcija samo radi ako oba korisnika imaju iOS 16. Ako je neko, na primjer, na iOS-u 15, dobiće poruku "Promijenjeno u (sadržaj nove poruke)". Za kraj, vodite računa da i uređivanje poruka ima svoj "rok trajanja" koji u ovom slučaju iznosi 15 minuta, prenosi b92.