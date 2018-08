Samsung najavio prvi svjetski 5G modem

Samsung već neko vrijeme radi na svom 5G modemu, a prvi put kompanija ga je prikazala tokom ovogodišnjeg CES-a. Sad južnokorejska kompanija formalno objavljuje završeni proizvod u vidu Exynos 5100 5G modema. Ovo je kompanijin prvi 5G modem, a stiže sa podrškom za 3GPP standarde.

Poput modema na aktuelnim Exynos 9810 čipovima, Exynos 5100 modem je izrađen u 10nm proizvodnom procesu, a podržava mreže poput 2G GSM/CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA i 4G LTE u okviru jedinstvenog čipa.

Ono što je još bitnije, jeste da je modem u potpunosti kompatibilan sa 5G mrežnim hardverom, podržavajući sub-6GHz i mmWave spektrum, koji definiše GPP (3rd Generation Partnership Project). Ovo znači da čip može da dostigne teoretske brzine do 2Gbps uz pomoć sub-6GHz frekvencije i do 6Gbps uz mmWave. To predstavlja 1,7 puta i pet puta brže transfere u odnosu na prethodnika.

Ovo će predstavljati i veliku stvar za krajnje korisnike, a doneće i lakši pristup nekim dugo očekivanim tehnologijama, kao što su IoT (Internet of Things), hologrami, video ultra-visoke rezolucije, AI u realnom vremenu, tehnologije samostalne vožnje i drugo.

Samsung obećava da će Exynos 5100 5G modem krajnjim korisnicima donijeti do kraja 2018. godine.

(GSMArena)