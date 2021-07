Savjeti da vas Siri, Alexa i Google Assistant bolje razumjeli

Da li ste ikada tražili od Siri da odgovori na pitanje, samo da biste saznali da digitalni asistent ne može da razumije šta govorite?

Frustrirajuće je kada pokušavate da natjerate Siri da postavi alarm, a kada kažete "Hej Siri, postavi alarm", ona odgovara "Evo uputstava do farme".

Ako vam se dogodilo nešto slično kada koristite digitalnog pomoćnika, možda biste željeli da isprobate neke od prijedloga koje nudi USA Today.

Novine sugerišu da čak i kad vas je asistent koga koristite toliko razbjesnio da želite da vrištite na njega – nemojte.

Vikanje na Siri, Google i Alexa otežava im da vas razumiju.

USA Today kaže: "Za optimalne rezultate, razgovarajte normalnom jačinom glasa. Razgovarajte sa Alexom, Google-om ili Siri kao da razgovarate sa prijateljem".

Još jedan koristan prijedlog je da pazite da vaš palac ne blokira mikrofon na uređaju koji koristite.

Pored toga, Amazon kaže da ako imate pametni zvučnik Echo, pobrinite se da imate 8 inča prostora između sebe i uređaja.

Ako vas Alexa ne čuje tako dobro, generisanje više prostora omogućiće asistentu da vas bolje čuje.

Takođe, trebalo bi da normalno razgovarate sa digitalnim pomoćnikom.

To što razgovarate s robotom ne znači da i vi trebate da govorite kao jedan.

AI koji koristi trenutni rod vrhunskih pomoćnika pomoći će mu da razumije normalan ljudski govor.

Amazon je dizajniran za rad sa do šest različitih ljudi koji govore sa različitim akcentima ili sa djecom u različitim fazama jezičkog razvoja. Možete da podesite različite Alexa profile prateći ova uputstva:

Tap More > Settings; • Select Your Profile; • Next to Voice, select Create; • Select Continue.