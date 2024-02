Sin bivšeg šefa Microsofta: "Bilo mi je neprijatno što sam bogat"

Pit Balmer, sin bivšeg šefa Microsofta Stiva Balmera, govorio je nedavno o tome kako je odrastati uz takvog oca.

Pit je u podkastu "Cash Cuties" otkrio da mu je dugo bilo "neprijatno" zbog toga što je njegov otac superbogat (danas, bogatstvo Stiva Balmera procijenjeno je na 121 milijardu dolara).

Naveo je da se seća ručka pored Kipa slobode gde je bio finom trakom odvojen od drugih ljudi koji su čekali hranu, i dodao da "kada ste tako bogati, ljudi vam podilaze".

Nije sve bilo tako sjajno - Pit se prisetio i partije lakrosa u srednjoj školi, kada su mu saigrači vikali da je "Apple bolji", dok su mu u društvu par puta rekli i da bi "ubili da budu u njegovoj poziciji".

Pit je stend-ap komičar, a kada je počinjao karijeru, uzeo je prezime Bronson jer nije htio da ga povezuju sa ocem i da se probija zbog njega, prenosi b92.

Njegova majka je iz ruralnog dijela Oregona, a otac mu je iz porodice koja je pripadala srednjoj klasi, iako je kasnije napravio toliki uspjeh.

Upravo zato, Pit je, kada je bio mali, dobijao džeparac od 10 dolara nedjeljno, u pokušaju njegovih roditelja da ga nauče vrijednosti novca. Čini se da je on to i usvojio, bar do neke mjere, mada je suvišno i reći da mu pare nisu problem šta god da želi da uradi.

Da novac ne znači ništa ako nemate dobru "žvaku", Pit Bronson je pokazao anegdotom koji je ispričao pred kraj podkasta.

Prisjetio se jedne situacije u kojoj se nabacivao ženi u Las Vegasu rekavši joj da je njegov otac šef Microsofta. Međutim, ona mu je samo rekla: "Moraš da smisliš neki drugačiji upad", i otišla.

