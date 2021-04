Siri se izlanula, otkrila kad je sljedeći veliki Appleov događaj

Iako još nema službene potvrde ni poziva, Siri je otkrila kad bi se trebao održati sljedeći Appleov događaj.

Appleovi događaji uvijek se iščekuju s nestrpljenjem, a njihovi tačni datumi održavanja dobro su čuvana tajna. Osim ako pitate Siri.

Naime, dobropoznati Appleov glasovni asistent Siri otkrio je da je sljedeći veliki Appleov događaj na kojem će predstaviti novosti iz te kompanije 20. aprila, prenosi Zimo.

Bilo je dovoljno da novinari MacRumora pitaju Siri kad je sljedeći događaj i dobili su odgovor te link na internetsku stranicu o događaju, ali ona još nije aktivna.

Apple obično najavljuje svoje događaje sedmicu dana prije održavanja, što znači da ćemo do kraja nedelje znati je li Siri bila u pravu ili ne.

Očekuje se da će se na Appleovom događaju predstaviti novi modeli iPada, a ne treba isključiti ni kakvo novo iznenađenje.

Apple hasn’t removed it (yet). When you ask Siri “when is the next Apple Event” it still replies with “Tuesday, April 20th”